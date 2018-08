Italienische Regierung droht mit Verstaatlichung der Autobahnen

Rettungskräfte haben noch Hoffnung auf Überlebende unter den Trümmern der Brücke

Genua – Die italienische Polizei hat die Zahl der Todesopfer des Brückeneinsturzes von Genua am Donnerstag auf 38 präzisiert. Zuvor war von 39 Toten die Rede. Rettungskräfte waren seit dem Einsturz der Brücke am Dienstag bemüht, unter den Betontrümmern noch Überlebende zu finden. Experten schätzen die Chancen dafür inzwischen als sehr gering ein.

orf ORF-Korrespondentin Katharina Wagner berichtet aus Genua über die momentane Lage vor Ort. 600 Menschen mussten dort aus ihren Häusern evakuiert werden.

Neun Menschen in Lebensgefahr

"Die Helfer haben natürlich noch die Hoffnung, einige Überlebende zu finden, aber je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger ist das", sagte der örtliche Polizeikommandeur Riccardo Sciuto.

16 Menschen wurden verletzt, neun davon schweben in Lebensgefahr. Es gibt noch mehrere Vermisste. Unter den Toten sind drei Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren sowie vier junge Franzosen, drei Chilenen und ein Kolumbianer.

orf Beim Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua kamen Dutzende Menschen ums Leben. Der Grund für den Einsturz ist noch unklar. Das führt zu Verunsicherung auch außerhalb Italiens.

Suche nach Verantwortlichen

Vize-Ministerpräsident Luigi di Maio drohte am Donnerstag im Rundfunk mit einer Verstaatlichung der Autobahnen. Die Betreiber der Autobahnen hätten mehr in die Sicherheit investieren sollen als sich über die Dividenden Gedanken zu machen und hätten ihre Aufgabe nicht richtig erfüllt, sagte di Maio. Das Unternehmen habe Milliarden Euro an Maut eingenommen, das Geld aber nicht wie vorgesehen eingesetzt, unterstützte Innenminister Matteo Salvini di Maios Kritik.

Die italienische Regierung will dem Autobahn-Betreiber zudem die Lizenz entziehen. Die Firma Autostrade wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die aus den 1960er-Jahren stammende Brücke sei gemäß den gesetzlichen Vorgaben alle drei Monate kontrolliert worden.

200 Meter lange Strecke eingestürzt

Die vierspurige Morandi-Brücke im Westen von Genua war am Dienstag auf einer Strecke von mehr als 200 Metern eingestürzt. Die Brücke verband Genua mit Südfrankreich. Sie überspannte einen Fluss, ein Gewerbegebiet und eine Eisenbahn.

Bei ihren Einsturz wurden Dutzende Fahrzeuge in die Tiefe gerissen. Die Ursache der Katastrophe ist noch unklar. Lastwagen und Autos stürzten etwa 45 Meter in die Tiefe und wurden teils unter Betontrümmern begraben. Die italienische Regierung verhängte am Mittwoch einen zwölfmonatigen Ausnahmezustand in der Hafenstadt. (APA, 16.8.2018)