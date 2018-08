PC-Hersteller Lenovo kehrt in die Gewinnzone zurück

Erlöse um 19 Prozent auf 11,91 Milliarden Dollar gestiegen

Der chinesische PC-Hersteller Lenovo hat im Frühjahr deutlich mehr Umsatz erwirtschaftet und ist in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Die Erlöse seien im ersten Geschäftsquartal (per Ende Juni) um 19 Prozent auf 11,91 Mrd. Dollar (10,52 Mrd. Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hongkong mit.

Der Reingewinn lag bei 77 Millionen Dollar nach rund 72 Millionen Dollar Verlust vor Jahresfrist. Beide aktuellen Kennziffern lagen über den Erwartungen von Analysten. Lenovo erklärte zudem, man sei weiter zuversichtlich mit Blick auf das Kerngeschäft mit PCs und habe das Ziel, beim Umsatz deutlicher als der Markt zu wachsen. (Reuters, 16.8.2018)