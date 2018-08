LASK vor vollem Haus gegen Besiktas

Linzer müssen gegen türkischen Spitzenklub 0:1 aufholen – Match so gut wie ausverkauft

Linz – Die Perspektiven für den LASK in der Europa-League-Qualifikation liegen klar. Der türkische Topklub Besiktas Istanbul muss am Donnerstag (19.45 Uhr) im Linzer Stadion bezwungen werden, um im Bewerb zu bleiben.

"Unser Ziel in Istanbul war ein gutes Ergebnis zu erzielen, wodurch im Rückspiel alles möglich ist. Das haben wir geschafft", sagte Coach Oliver Glasner am Mittwoch über das 0:1 im Hinspiel der 3. Runde. Bei besserer Chancenauswertung wäre unter Umständen sogar mehr möglich gewesen. "Wir wollen furchtlos und unerschrocken auftreten, alles abrufen und spielen wie immer", kündigte Glasner an.

Die Generalprobe von Besiktas glückte am Sonntag mit einem 2:1-Heimsieg beim Ligastart gegen Akhisarspor, bei dem Babel und Pepe trafen. Der LASK war mit dem 1:0 bei der Admira ebenfalls erfolgreich. Da Glasner dabei einigen Stammkräften eine Pause gegönnt hatte, sollte die nötige Frische da sein. Zudem meldete sich auch Stürmer Joao Victor rechtzeitig fit.

Auf die Fan-Unterstützung kann der LASK bauen. Das Linzer Stadion war am Mittwochmittag abgesehen von ein paar Restkarten ausverkauft. 13.900 Zuschauer dürfen gemäß UEFA-Richtlinien hinein, dass einige davon auch den Türken die Daumen drücken werden, kann nicht ausgeschlossen werden. (APA, red – 15.8. 2018)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

LASK – Besiktas Istanbul (Linz, Linzer Stadion, 19.45 Uhr/live LT1, SR Nikola Dabanovic/MNE). Hinspiel: 0:1 – Sieger im Play-off gegen den Gewinner aus Nordsjaelland – Partizan Belgrad (Hinspiel: 1:2)

LASK: A. Schlager – Ramsebner, Trauner, Pogatetz – Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann – Goiginger, Joao Victor, Tetteh

Ersatz: Gebauer – Wostry, Wiesinger, Erdogan, Benko, Jamnig, Otubanjo, Frieser

Es fehlen: Bumberger (Sprunggelenk), Oh (Blinddarm-OP)

Besiktas: Zengin – Gönül, Pepe, Uysal, Erkin – Arslan, Özyakup, Medel – Lens, Larin, Babel

Ersatz: Destanoglu/Yuvakuran – Aksoy, Vida, Roco, Adriano, Vagner Love, Quaresma, Negredo, Toköz, Yalcin, Celebi