Niederländischer Luftraum gesperrt

Betrieb auf internationalem Flughafen Schiphol eingestellt

Amsterdam – Nachdem der internationale Flughafen Schiphol in Amsterdam am Mittwochnachmittag gesperrt wurde, durften auch zwischenzeitlich keine weiteren ankommenden Flieger mehr in den niederländischen Luftraum. Laut ersten Meldung dürfte es sich um ein Problem bei der Luftraumüberwachung handeln.

"Die Luftraumüberwachung untersucht die Angelegenheit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Bitte prüfen Sie Ihren aktuellen Flugstatus auf unserer Homepage, unserem App oder bei ihrer Fluggesellschaft", lautete der Tweet der offiziellen Schiphol-Seite. Mittlerweile sei es aber wieder für wenige Flugzeuge möglich, in Amsterdam zu landen oder abzuheben.

(red, 15.8.2018)