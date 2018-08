Kein Asyl für homosexuellen 18-jährigen Afghanen

Der Asylantrag eines 18-Jährigen wurde abgelehnt, weil dieser nicht homosexuell sein könne. Deswegen habe er auch kein Recht auf Asyl

Der Asylantrag eines 18-jährigen Afghanen wurde abgelehnt, weil er nicht homosexuell sein könne und deswegen auch nicht in seinem Heimatland verfolgt werden würde. Zu diesem Ergebnis kommt das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im negativen Bescheid, berichtet die Wiener Wochenzeitschrift Falter.

"Weder Ihr Gang, Ihr Gehabe oder Ihre Bekleidung haben auch nur annähernd darauf hingedeutet, dass Sie homosexuell sein könnten", steht in der Begründung für den negativen Bescheid zu lesen.

Gerne allein unterwegs

Weitere Klischees sollen die Heterosexualität des jungen Mannes belegen. So hätte er im SOS-Kinderdorf, wo er nach seiner Flucht unterkam, mit Männern gestritten, er habe nur wenig Freunde und sei gern allein unterwegs. Nach Meinung des Beamten alles Umstände, die darauf hindeuten, dass der Asylwerber nicht homosexuell sei. Sein Asylantrag wurde in der ersten Instanz abgelehnt.

Die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper hat nun eine parlamentarische Anfrage in dieser Causa angekündigt: "Im Rechtsstaat muss in allen Instanzen und bei allen Begründungen und Entscheidungen fair, nachvollziehbar und vorurteilsfrei gehandelt werden. Besonders im Asylbereich, weil es hier um Entscheidungen über Leben und Tod gehen kann", wird sie in einer Aussendung zitiert. Der jetzt aufgekommene Fall reihe sich neben schon andere bekannte Fälle, in denen Entscheidungen des Bundesamtes für Fremdenrecht und Asyl diese Anforderungen nicht erfüllt habe. (red, 15.8.201)