Putin soll am Samstag zu Kneissl-Hochzeit kommen

Außenministerin heiratet in den steirischen Weinbergen. Kreml bestätigt Kommen des russischen Präsidenten

Wien – Bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Samstag in der Steiermark wird der russische Staatschef Wladimir Putin angeblich als Gast erwartet. Das schreibt die "Kronen Zeitung" unter Berufung auf anonyme Quellen und mit Verweis auf "detaillierte Sicherheitsbesprechungen" des Einsatzkommandos der Cobra. Auch nach APA-Informationen bereitet man sich auf den hochrangigen Besuch vor.

DER STANDARD hat im Büro von Kneissl noch niemanden erreicht, der die Meldung dementieren oder bestätigen konnte. Am Mittwochnachmittag schaltete sich dann aber Kreml-Sprecher Dmitry Peskov ein: Putin plane die Hochzeit Kneissls zu besuchen. Aus dem Innenministerium lässt ein Sprecher wissen: "Sollte Putin kommen, werden wir alle polizeilichen Vorbereitungen treffen."

Am Samstagabend trifft Putin dann die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Gästehaus der Bundesregierung im Schloss Meseberg nahe Berlin. Mit ihr werde er über Syrien, die Ukraine und Energiethemen sprechen, heißt es seitens des Kremls.

Kneissl (53) wird am 18. August ihren Lebensgefährten, den steirischen Unternehmer Wolfgang Meilinger (54) heiraten. Zunächst hatte es geheißen, das Paar werde im Schloss Gamlitz heiraten. Nach Berichten, dass Kneissls und Meilingers Hochzeit in Gamlitz mit jener eines anderen Paares kollidieren würde, ließ die Ministerin wissen, dass man den Hochzeitsort verlegen werde – wohin genau, ließ sie offen, allerdings bleibe man in den steirischen Weinbergen.

Aus der heimischen Politik haben sich jedenfalls Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) angekündigt. (APA, mika, 15.8.2018)