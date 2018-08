Italien sucht nach Ursache für tödlichen Brückeneinsturz in Genua

Kritik an der Brückenkonstruktion werden laut und Innenminister Salvini deutet Teilschuld der EU an

Genua – Der italienische Verkehrsminister hat am Mittwoch die Führung des Betreibers der eingestürzten Autobahnbrücke in Genua zum Rücktritt aufgefordert. Zugleich kündigte Danilo Toninelli an, dass dem Unternehmen die Lizenz zum Betrieb der Straße entzogen werden solle und es mit Strafzahlungen von bis zu 150 Millionen Euro belegt werden könnte. Die Betreiber sollen sich zudem finanziell am Wiederaufbau der Brücke beteiligen.

"Autostrade per l'Italia war nicht in der Lage, die Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Verwaltung der Infrastruktur zu erfüllen", sagte Toninelli dem staatlichen Sender RAI 1. "Als erstes muss das Top-Management von Autostrade per l'Italia zurücktreten", forderte Toninelli in einem Facebook-Eintrag. Autostrade gehört zur Atlantia Gruppe. Beide Unternehmen konnten zunächst nicht erreicht werden.

Auch Innenminister Matteo Salvini sprach sich für einen Entzug der Lizenz aus. Das sei das Mindeste, was man erwarten könne. Ihm zufolge stehen der Sicherheit des Landes aber auch die strengen europäischen Defizitregeln im Wege: Geld, das für die Sicherheit ausgegeben werde, dürfe "nicht nach den strengen (...) Regeln berechnet werden, die Europa uns auferlegt", sagte der EU-kritische Politiker am Mittwoch dem Sender Radio24. "Immer muss man um Erlaubnis fragen, um Geld auszugeben", prangerte er an. Davon dürfe aber nicht die Sicherheit auf den Straßen, bei der Arbeit und in den Schulen, "in denen immer mal wieder die Decken einstürzen", abhängen.

Eine Luftaufnahme der Unglücksstelle. Zu dem Zeitpunkt waren nur 22 Todesopfer bekannt. Mittlerweile ist die Zahl weiter gestiegen.

Rettungskräfte arbeiten weiter

Die Polizei bestätigte unterdessen, dass bei dem Einsturz Dienstag früh mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen sind. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Opferzahl noch weiter erhöhe, sagte eine Polizeisprecherin. Auch drei Kinder im Alter von acht, zwölf und 13 befinden sich unter den Toten. Rettungskräfte arbeiteten die Nacht durch, um Überlebende in den Trümmern zu finden. Ein etwa 80 Meter langer Abschnitt der Brücke war bei Starkregen eingestürzt.

Dem privaten Betreiber Autostrade zufolge ist die Ursache dafür noch unklar. Die Morandi-Brücke gehört zur Mautautobahn A10, einer Hauptverkehrsader an die italienische Riviera und nach Südfrankreich.

Das Unglück ereignete sich in der norditalienischen Stadt Genua.

Augenzeugen hatten berichtet, dass kurz vor dem Einsturz ein Blitz in die Brücke eingeschlagen habe. Doch Staatsanwalt Francesco Cozzi ließ im Gespräch mit RaiNews24 erkennen, dass auch die Ermittler von menschlichem Versagen als Ursache ausgehen. Zum jetzigen Zeitpunkt von einem Unglück zu reden, obwohl es sich bei der Brücke um ein "Werk von Menschen" handle, das Instandhaltungen unterzogen worden sei, "erscheint mir ziemlich gewagt", sagte Cozzi.

Die Infrastruktur in Italien ist vielerorts dramatisch veraltet. Die Katastrophe an der "kranken Brücke", wie "Corriere della Sera" sie nennt, lässt nach mehreren weniger dramatischen Einstürzen in den vergangenen Jahren nun die Alarmglocken umso lauter schrillen. Laut der Tageszeitung "La Repubblica" sind um die 300 Brücken und Tunnel marode.

Brücken in den 60er-Jahren wurden für eine Lebensdauer von 70 Jahren gebaut, sagt Zivilingenieur Helmut Wenzel in der ZIB2.

Kritik an der Arbeit Morandis

Die Konstruktion der Brücke wurde bereits seit ihrem Bau in den 1960er-Jahren kritisiert. Nicht ausgereifte Bautechnik sei zum Einsatz gekommen, sagt unter anderem der Zivilingenieur Helmut Wenzel in der ZIB2 am Dienstagabend. Keines der Werke des Architekten Riccardo Morandi würde man "heute so mehr bauen". Dass die Brücke zu alt gewesen sei, lässt Wenzel nicht gelten. Wären heute Brücken auf rund 120 Jahre Lebenszeit ausgelegt, seien es in den 60er-Jahren immerhin 70 Jahre gewesen. Damals habe man aber mit weniger hohen Temperaturunterschieden zu rechnen gehabt. Der Klimawandel spiele auch beim Baukonstruktionen eine Rolle, sagt der Zivilingenieur.