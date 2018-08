Drastischer Verfall: Kryptowährungen nur mehr so viel wert wie vor Hype

Der Wert von IOTA, Ether liegen mittlerweile bei einem Zehntel ihres Rekordpreises

Der Kursverfall von sämtlichen bekannten Kryptowährungen wie Ether, Ripple, IOTA, aber auch Bitcoin setzt sich fort. Der Kurs letztgenannter Währung fiel vorrübergehend unter 6.000 US-Dollar und erreichte damit den tiefsten Stand seit Juni. Somit ist Bitcoin aktuell so viel wert, wie vor dem Hype im Oktober 2017. Damals kletterte die Währung bis Ende Dezember auf fast 20.000 Dollar. Seither ging es nur mehr bergab.

Nur mehr ein Zehntel wert

Auch bei Ether und Ripple ist ein ähnlicher Trend zu verordnen. Beide Währungen haben nach einem Hoch Ende 2017 eine permanente Talfahrt hingelegt. Ripple ist mit 0,26 Dollar nun nur mehr ein Zehntel seines Rekordhochs vom Jänner wert. Bei IOTA sieht es ganz ähnlich aus, wie Heise.de schreibt. Innerhalb eines Monats hat sich der Wert der Währung halbiert. Sie ist nun auch nur mehr ein Zehntel des Rekordpreises im Dezember wert.

Wieso dieser Verfall?

Laut Beobachtern ist der Kursverfall auf die ausstehende Genehmigung von börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA zurückzuführen. Die zuständige Behörde SEC hat diese auf Ende September verschoben. Durch die Unsicherheit bei Bitcoins sollen in weiterer Folge dann auch andere Währungen betroffen sein. Die generelle Marktkapitalisierung ist in wenigen Monaten von über 800 Milliarden US-Dollar auf 195 Milliarden Dollar zurückgegangen. (red, 15.08.2018)