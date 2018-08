"Immunsystem im Eimer" – Thiem verzichtet auf Cincinnati

Österreicher ist gesundheitlich angeschlagen und lenkt den Blick auf die Vorbereitung auf die US-Open – Federer kehrt mit Sieg zurück

Cincinnati – Dominic Thiem verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf ein Antreten beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati. Der Niederösterreicher, der sich vor dem Turnier in Toronto mit einem Virus angesteckt hatte, habe "im Training gemerkt, dass der Körper nicht so ist, wie es sein sollte." Viel zu schnell außer Atem sei er gewesen, so Thiem.

Es handle sich um "eine normale virale Infektion", erklärte der 24-Jährige und musste feststellen: "Mein Immunsystem ist generell irgendwie im Eimer zurzeit." Thiem wäre beim Hartplatz-Turnier im US-Bundesstaat Ohio als Nummer acht gesetzt gewesen. Am Mittwoch hätte er nach einem Freilos seine Zweitrunden-Partie gegen den Ungarn Marton Fucsovics bestreiten sollen.

Seit dem Erreichen des French-Open-Finales in Paris, wo er Rafael Nadal unterlegen war, hatte Thiem nur mehr drei Partien gewonnen hat. "Danach ist alles, was schiefgehen hat können, schiefgegangen", resümierte er. Thiem hatte bei den Turnieren in Wimbledon, Kitzbühel und in der Vorwoche in Toronto jeweils gleich seine erste Partie verloren.

Es sei daher am besten, Cincinnati auszulassen und dafür für die US-Open in New York ordentlich fit zu werden, meinte Thiem. Die Vorbereitung wolle er in den USA bestreiten: "Ich bleibe noch zwei, drei Tage hier, kuriere mich aus."

Klare Sache für Federer

Roger Federer dagegen kehrte fünf Wochen nach seinem Ausscheiden im Viertelfinale von Wimbledon mit einem Sieg auf die ATP-Tour zurück. Der 37-jährige Schweizer bezwang in der zweiten Runde den Deutschen Peter Gojowczyk (ATP-Nummer 47) in 72 Minuten souverän 6:4,6:4. Für den Weltranglisten-Zweiten war es der erste Auftritt in Ohio seit 2015.

Nach einem Freilos in der ersten Runde trifft der siebenmalige Gewinner des Turniers im Achtelfinale auf den Argentinier Leonardo Mayer. Gegen die Nummer 50 der Weltrangliste hat Federer seine beiden Matches bisher gewonnen.

Williams gescheitert

Ausgeschieden ist Serena Williams. Die US-Amerikanerin unterlag in der zweiten Runde des Frauen-Turniers der zweimaligen Wimbledon-Gewinnerin Petra Kvitova aus Tschechien mit 3:6,6:2,3:6. Die als Nummer acht gesetzte Kvitova trifft im Achtelfinale auf die Französin Kristina Mladenovic. (APA, 15.8. 2018)