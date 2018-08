Mann bei Schießerei in Salzburg schwer verletzt

35-jähriger Serbe musste notoperiert werden – Eine Festnahme, zwei Personen noch flüchtig

Salzburg – Ein 35-jähriger Serbe ist in der Nacht auf Mittwoch bei einer Schießerei im Salzburger Stadtteil Schallmoos schwer verletzt worden. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Salzburg am Mittwoch früh. Der Mann wurde gegen 22 Uhr im Dr.-Hans-Lechner-Park von drei Projektilen getroffen, berichtete ORF.at.

Kurz nach der Tat konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen, zwei Personen sind noch flüchtig. Der Serbe erlitt einen Durchschuss, zwei Projektile steckten noch in seinem Körper, so die Angaben. Er musste umgehend notoperiert werden. Laut ORF hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen und hofft noch am Feiertag mit dem Verletzten sprechen zu können.

Motiv unklar

Der 35-Jährige ist ersten Informationen zufolge durch die Schüsse in dem Salzburger Park nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Er soll Verletzungen an der Schulter, an einem Bein und im Bauch erlitten haben. Das Motiv und auch der Hergang der Tat war am Mittwochvormittag noch unklar.

Ob die festgenommene Person einer der Täter ist, war ebenfalls noch unklar. Laut Polizei sei der Mann am Tatort gesehen worden. "Derzeit kann noch nicht gesagt werden, ob es sich dabei um einen der drei Verdächtigen handelt", erklärte die Landespolizeidirektion Salzburg. Falls sich der Tatverdacht nicht erhärtet, wird der Mann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg wieder auf freien Fuß gesetzt. (APA, 15.8.2018)