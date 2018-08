Neue iPhones sollen Apple-Stift unterstützen

Marktforscher Trendforce spekuliert über neue Features

Die nächste iPhone-Generation soll über eine Eingabe per Stift verfügen. Das mutmaßen die Analysten von Trendforce. Die Features wären leicht zu integrieren, stellten aber dennoch eine größere Neuerung dar, heißt es in ihrem Bericht. So kann das iPad Pro bereits jetzt per Apple Pencil bedient werden.

Cook verplappert sich

Apple-Chef Tim Cook hatte sich bereits vor einiger Zeit verplappert, als er von den Möglichkeiten des Stiftes bei "iPhone und iPad" sprach. Über einen eigenen Pen verfügt etwa das Samsung Galaxy Note, das mit dieser Funktion bei Nutzern punktet.

Präsentation im September

Eine Bestätigung dafür gibt es im September, wenn Apple seinen alljährlichen iPhone-Event abhält. Neben zwei iPhone X-Nachfolgern soll auch ein günstigeres Gerät vorgestellt werden, das mit rund 699 Dollar zu Buche schlagen soll. Hier entfällt die Stiftfunktion allerdings. (red, 14.8.2018)