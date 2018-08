Rezept für Zucchini Bread

In der USA-EssBar werden diese Woche Zucchini verarbeitet – in einer süßen Variante

Der Name "Zucchini Bread" mag für all jene, die dieses Gebäck nicht kennen, vielleicht etwas irreführend sein. Bei Zucchini Bread handelt es sich nämlich um einen Kuchen, und nicht um ein Brot – ähnlich wie Banana Bread. In den USA habe ich Zucchini Bread oft mit Zucker-Glasur gesehen, finde aber der Kuchen hat dieses Extra nicht nötig.

Wenn, wie derzeit, Zucchini im Überfluss vorhanden sind, ist dieser Kuchen eine willkommene Alternative. Im Kuchen selbst schmeckt man das Kürbisgewächs nicht heraus, es macht ihn jedoch saftig. Essentiell ist die Zugabe von ausreichend geriebener Zitronenschale, da sie dem Zucchini Bread genau das richtige Aroma verleiht.

Zutaten (für eine Kastenform ca. 13x23 cm)

3 Eier (M)

200 g Zucker

Geriebene Schale einer Zitrone (gerne auch etwas mehr)

2 EL Zitronensaft

120 ml zerlassene Butter (oder Sonnenblumenöl)

1/4 TL Salz

1 TL Vanille-Extrakt oder Vanillezucker

Eine Prise Zimt

230 g Zucchini, gerieben (ca. 1 mittlere Zucchini)

250 g glattes Mehl (W 480)

1/2 Packung (Weinstein-) Backpulver (für 250 g Mehl)