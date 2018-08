Szekeres: Krankenversicherung kein Geld entziehen

Tiroler Arbeiterkammer-Präsident Zangerl bekräftigt Kritik

Wien – Der Präsident der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres, ist zufrieden, dass die Spitäler der AUVA nach dem am Montag präsentierten Plan erhalten bleiben. Gleichzeitig drängte er aber am Dienstag darauf, dass dem Gesundheitswesen bzw. der Krankenversicherung kein Geld entzogen werden darf.

"Schon derzeit fehlt es in vielen Bereichen an den nötigen finanziellen Mitteln – was viele Patienten bereits zu spüren bekommen", meinte Szekeres in einer Aussendung. Weitere Einsparungen würden die Situation nur noch verschärfen und den Weg in eine Mehr-Klassen-Medizin in Österreich beschleunigen.

Der Tiroler Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl sieht in den von der Regierung präsentierten Plänen keine Reform, sondern eine "Verunsicherung auf hohem Niveau". Im Ö1-Radio bezeichnete es der ÖAAB-Funktionär als "stümperhaft", eine Reform zu präsentieren, ohne zu wissen, wer dafür zahlt. Konkret meinte er damit die 295 Millionen Euro an versicherungsfremden Leistungen, die der AUVA erlassen werden sollen. Nach dem Regierungsplan sollen die Gebietskrankenkassen nach der Zusammenlegung dafür aufkommen. Für Zangerl stellt sich auch die Frage, ob ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger die richtige Person in dieser Funktion ist. (APA, 14.8.2018)