Glaubensgemeinschaft erteilt Imam Predigtverbot

Der islamische Prediger war mit radikalen Ansichten aufgefallen

Wien – Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hat einem Imam in Wien-Favoriten ein vorläufiges Predigtverbot erteilt, berichtete die Gratiszeitung "Heute" am Dienstag. Der Mann war bereits mehrmals mit radikalen Ansichten aufgefallen. Zuletzt hatte FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus Anzeige gegen ihn erstattet, nachdem abermals ein Video mit dessen Predigten veröffentlicht wurde.

"In den Moscheen, die der islamischen Glaubensgemeinschaft zugeordnet sind, darf es zu keinen radikalen Aussagen kommen", kommentierte IGGÖ-Präsident Ibrahim Olgun gegenüber "Heute" den Fall. Die Glaubensgemeinschaft habe entsprechende Schritte eingeleitet und der betreffenden Person ein "präventives Predigtverbot" erteilt, bis die genauen Umstände geklärt seien. Allerdings handle es sich bei dem Mann "um keinen bei der IGGÖ offiziell gemeldeten Imam". (APA, 14.8.2018)