Tongas schlanker Premier wettet, dass er mehr abnimmt als seine dicken Kollegen

'Akilisi Pōhiva möchte seinen übergewichtigen Amtskollegen im Südpazifik mit einem sportlichen Angebot Beine machen

Dass Politiker darauf wetten, mehr zu verlieren als der andere, kommt eher selten vor. Dass sich ausgerechnet 'Akilisi Pōhiva, seines Zeichens Regierungschef der Pazifikinsel Tonga, damit hervortut, ist angesichts seiner durchaus trimmen Statur nachgerade kurios. Pōhiva will seine Amtskollegen von den benachbarten Inseln und Atollen nämlich herausfordern: Wer innert eines Jahres mehr Gewicht verliert, gewinnt. Dies berichtet die Tageszeitung "Samoa Observer".

So will er dem grassierenden Übergewicht in den Bevölkerungen der südpazifischen Inseln Herr werden. Reden allein, so der Politiker, helfe nämlich nichts. Jahr für Jahr treffe man sich und spreche über eine Lösung des Gesundheitsproblems. Passiert, so Pōhiva, sei aber nichts.

Tatsächlich liegen laut CIA-Factbook alle zehn Länder, deren Bevölkerung die höchste Rate an Übergewichtigen aufweist, im Südpazifik. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind in diesen Ländern mindestens 50 Prozent der Bevölkerung übergewichtig, was laut Definition mit einem Body Mass Index von 30 oder mehr der Fall ist.

"Wir werden sehen, wer gewonnen hat"

Wenn sich im September die Regierungschef der Nation im diesbezüglichen Branchenprimus Nauru treffen, will Pōhiva seinen Kollegen darum die ungewöhnliche Wette unterbreiten. "Wir sollten alle zusammen einen Abnehmwettbewerb machen, und wenn wir uns nächstes Jahr wieder treffen, werden wir gewogen und sehen dann, wer gewonnen hat."

Die hohe Rate an Übergewichtigen erklärt sich in der Abkehr von der traditionellen, nährstoffreichen Kost auf den Inseln. Seit einigen Jahren ernährt sich ein großer Teil der Bevölkerung von importierten und bearbeiteten Nahrungsmitteln, die schneller zu Übergewicht führen. (red, 14.8.2018)