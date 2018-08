60. Geburtstag: Ihr liebster Madonna-Song?

"Like a Prayer", "Music" oder "Frozen" – welches Lied von Madonna könnten Sie immer wieder anhören? Stimmen Sie ab!

Sie verkörpert gleich mehrere Superlative. Mit über 200 Millionen verkauften Alben ist sie die kommerziell erfolgreichste Musikerin aller Zeiten, die Sängerin mit den erfolgreichsten Welttourneen, mit den meisten Nummer-eins-Hits, kurz, die "Queen of Pop". Am Donnerstag feiert Madonna Louise Ciccone ihren sechzigsten Geburtstag – und ein Karriereende ist zum Glück nicht in Sicht. Die nächste Neuerfindung der vielseitigen Künstlerin wartet. Ein guter Anlass, sich Madonnas Werk der letzten vier Jahrzehnte zu Gemüte zu führen. Welches Lied ist Ihre persönliche Nummer eins? Stimmen Sie ab!

Liegt Ihr Favorit vorn? Welches Lied gehört unbedingt ergänzt? Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Madonnas Musik? Und haben Sie sie bereits live erlebt? (aan, 16.8.2018)