Türkei-Touristen machen nach Liraverfall Jagd auf Luxusartikel

Die schwache Lira macht besonders Luxusartikel attraktiv. Die Türkei ist derzeit auch bei Last-Minute-Reisen sehr gefragt

Istanbul – Der Währungsverfall in der Türkei lockt die Schnäppchenjäger: In den Luxusläden im Istanbuler Edelviertel Nisantasi suchen auffallend viele Touristen vor allem aus den Golfstaaten nach teuren Artikel von Louis Vuitton, Chanel & Co. "Wir kaufen Kleidung, wir kaufen Make-up, wir kaufen Markennamen", erzählt Fatima Ali aus Kuwait, die Istanbul mit ihren beiden Töchtern besucht.

"Die Preise sind sehr günstig." Wie viele andere brachte Ali ihre Koffer mit, um sie zu füllen – mit dreien stand sie vor einem Make-up-Laden. Der Wert der türkischen Lira war am Freitag vergangener Woche um 18 Prozent auf ein Rekordtief von 7,24 zum Dollar gestürzt. Seit Jahresbeginn hat die Währung gegenüber dem Dollar 45 Prozent an Wert verloren.

Investoren gehen, Touristen kommen

Während sich Investoren wegen der Geldpolitik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und des Zerwürfnis mit den USA Sorgen machen und ihr Geld abziehen, profitieren Touristen von dem Währungsverfall. Ein Käufer aus Ägypten schätzte, dass er für seine in der Türkei gerade gekauften Geschenke und Kleider zu Hause etwa 1.000 Dollar (877 Euro) mehr hätte zahlen müssen. Die Menge an Käufern sei auch für die Hochsaison ungewöhnlich, sagte ein Angestellter eines gehobenen Bekleidungsgeschäfts, der anonym bleiben wollte.

Hotelpreise nicht von Wechselkurs bestimmt

Auch österreichische Touristen können den Liraverfall ausnutzen, wenn sie in türkischen Läden oder auf Märkten einkaufen gehen. Die Hotelpreise seien allerdings längerfristig vereinbart und nicht vom aktuellen Wechselkurs bestimmt, erläutert eine Sprecherin des Touristikkonzerns Thomas Cook. "Wir sehen bereits seit Beginn des Jahres eine sehr erfreuliche Erholung der Türkei-Buchungen für die aktuelle Sommersaison" Bei Last-Minute-Reisen sei die Türkei ebenfalls stark gefragt. Bei den deutschen Gästen von Thomas Cook liege die Türkei aktuell nach Spanien und vor Griechenland auf Platz zwei der beliebtesten Urlaubsziele für den Sommer.

"Die Türkei verzeichnet in der aktuellen Sommersaison hohe Buchungszuwächse, ganz unabhängig vom Wechselkurs", heißt es auch beim Konkurrenten Tui. Das Rekordtief der Lira wirke sich nicht auf das Buchungsverhalten aus, da die Türkei ohnehin stark gebucht sei. "Insgesamt zählt das Land wieder zu den Topfavoriten der Tui-Urlauber und liegt im Ranking der beliebtesten Reiseziele unter den Top drei." (APA, 14.8.2018)