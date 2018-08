Morgen-Update für Mittwoch, den 15.8.2018: London, Bißmann und der Irak

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Interview] Ein 28-jähriger Iraker erzählt, warum er und seine Familie alles zurückgelassen und Schlepper nach Österreich bezahlt haben

[Inland] Die Abgeordnete Bißmann äußert sich zu den Mobbing-Vorwürfen gegen Pilz und will damit andere Mobbing-Opfer motivieren

[International] Ein Auto fuhr vor dem Londoner Parlament in eine Absperrung. Der Fahrer befindet sich Haft und die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus

[Wirtschaft] Nach Jahrzehnten im Ausnahmezustand suchen Iraks verlorene Generationen einen Neuanfang – auch in Europa

[Panorama] Bei dem Einsturz von der Autobahnbrücke in Genua kamen mindestens 26 Menschen ums Leben



Traumjob? Auf einer griechischen Insel kannst man 55 Katzen hüten

[User] Wien-Liebe oder Wien-Hass: Wie stehen Sie zur Hauptstadt? Kommen Sie ins Forum

[Automobil] Die Wahrheit hinter 140 km/h

[Userkommentar] Warum es asozial ist, seine Kinder nicht impfen zu lassen

"Österreich spricht" hat begonnen. DER STANDARD lädt zur größten politischen Diskussion des Landes. Alle Infos finden Sie hier

[Wetter] Der Mittwoch hat wieder deutlich freundlicheres Sommerwetter zu bieten. 21 bis 30 Grad

[Zum Tag] Das größte Konzert ihrer Karriere spielten die Beatles vor 53 Jahren im New Yorker Shea Stadium vor 55.600 Zuschauern- darunter kein geringerer als Mick Jagger. Am 5. Und 6.12.2018 spielt Beatles-Komponist und Bassist Paul McCartney übrigens live in Wien in der zweimal ausverkauften Stadthalle!