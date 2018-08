Die meisten Asylwerber-Lehrlinge stehen in Oberösterreichs Küchen

Mehr als die Hälfte der tausend Lehrlinge arbeiten als Fachkraft oder Koch in der Gastronomie

Wien – Die Debatte, ob eine Abschiebung von Asylwerbern möglich sein soll, die gerade eine Lehre in Österreich absolvieren, ist noch nicht zu Ende geführt.

Migration spielt in der Diskussion über den Fachkräftemangel eine wichtige Rolle. Die Wirtschaftskammern der Bundesländer haben sich jüngst (wie berichtet) in der Sache gegen ihren Präsidenten Harald Mahrer zusammengeschlossen. Speziell jugendliche Asylwerber sollen nach Möglichkeit während des Asylverfahrens eine Ausbildung erhalten und einer "sinnvollen Beschäftigung" nachgehen, argumentieren sie. Personen unter 25 Jahren, die auf ihren Asylbescheid warten, dürfen einen Mangelberuf ausüben. Voraussetzung ist eine Beschäftigungsbewilligung des AMS.

Zurzeit beläuft sich die Anzahl der in Lehrberufen beschäftigten Asylwerber auf 1.023. Der größte Anteil davon entfällt auf Oberösterreich mit 359, Salzburg liegt an zweiter Stelle mit 155. Die wenigsten sind im Burgenland im Einsatz, hier sind nur neun Asylwerber als Lehrlinge eingestellt.

Mehr als die Hälfte der Asylwerber, die eine Lehre in Österreich absolvieren, sind in der Gastronomie tätig. Der am häufigsten ausgeübte Beruf unter den Asylwerbern ist der des Kochs beziehungsweise der Köchin. 327 stehen österreichweit in den Küchen, die meisten mit 75 in Oberösterreich. An zweiter Stelle rangiert der Beruf der Restaurantfachkraft mit 122 Asylwerbern, gefolgt von 76 Lehrlingen als Gastronomiefachkraft. Elektrotechnik und Einzelhandel liegen in der Rangliste hinter der Gastronomie.

Bezüglich des Fachkräftemangels zeigt eine AMS-Statistik vom Juli, dass die meisten offenen Stellen im Gewerbe und im Handwerk vorhanden sind. Trotz vieler offener Positionen und zahlreicher Arbeitssuchender kämpfen die Unternehmen damit, geeignete Arbeitskräfte zu finden. Die meisten offenen Stellen sind in der Elektro- und Gebäudetechnik vorhanden: Aktuell werden über 2.700 Elektroinstallateure und jeweils rund 1.400 Schlosser und Maurer gesucht. Für Köche sind derzeit mehr als 2.100 Stellen offen. (Muhammed Özdemir, 14.8.2018)