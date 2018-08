Mindestens elf Tote nach Einsturz von Autobahnbrücke in Genua

Die Feuerwehr sucht in den Trümmern – Verkehrsminister spricht von "immenser Tragödie"

Genua – In Genua ist am Dienstag eine vierspurige Autobahnbrücke der A10 teilweise eingestürzt. Nach Angaben der italienischen Feuerwehr sind mehrere Fahrzeuge in die Tiefe gestürzt, laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa könnte es sich um mindestens zehn Autos gehandelt haben. Das Rote Kreuz bestätigte mindestens elf Tote, darunter ein Kind. Nach weitere Verschütteten werde noch gesucht.

Ein Video, das von der Polizei im Internet verbreitet wurde, zeigt den Zeitpunkt, als ein Pfeiler der Brücke in sich zusammenbrach. In diesem Moment war ein anderer Teil bereits eingestürzt. Unter der Brücke, wo die Teile gelandet waren, blitzt es.

Die Zeitung "La Repubblica" sprach von Opfern und dutzenden Verletzten. Die Einsatzkräfte sprachen laut der Agentur Adnkronos informell von vermutlich "dutzenden Toten". Mindestens zwei Menschen wurden laut den TV-Sender Rai News lebend in den Trümmern gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge, der die Brücke vor dem Einsturz überquert hatte, sagte dem Sender zudem, das Verkehrsaufkommen sei beträchtlich gewesen. Anzeichen für einen Defekt an der Baustruktur habe er aber nicht wahrgenommen.

Am Boden unter der Brücke befinden sich neben dem Fluss Polcevera mehrere Einkaufszentren und Industrieanlagen. Zudem verlaufen dort die Bahnschienen, die Genua etwa mit Mailand verbinden. Ob es auch dort Opfer gegeben hat, die von herabfallenden Teilen getroffen wurden, ist nach Medienberichten noch schwer einzuschätzen. Die Gegend wurde evakuiert.

Laut Feuerwehr handelt es sich um den Ponte Morandi, der auch als Polcevera-Viadukt bezeichnet wird, der unter anderem Gleisanlagen und ein Gewerbegebiet überquert.

Verkehrsminister Danilo Toninelli sagte, es handle sich um eine "immense Tragödie". Laut Ansa stürzte die Brücke in mehr als 40 Meter Höhe auf einem Stück von um die 100 Meter ein. Die Brücke war in den 1960er-Jahren als Zollstraße eröffnet worden. Renoviert wurde sie zuletzt im Jahr 2016. Über die Ursache für den Einsturz war vorerst nichts bekannt, allerdings soll sich der Unfall bei sintflutartigem Regen ereignet haben. In Medien hieß es, durch die Wassermassen könnten Teile des Fundaments aufgeweicht oder weggeschwemmt worden sein. (red, APA, 14.8.2018)