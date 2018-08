"Battle for Azeroth" erschienen: Alle Infos zur neuen "World of Warcraft"-Ära

Hersteller Blizzard verspricht mit dem siebenten Addon "eine neue Ära für "World of Warcraft"

Vor 14 Jahren ist World of Warcraft erschienen. Wie seine Spielerschaft ist die unangefochtene Nummer eins unter den Abo-MMOs mit den Jahren gewachsen und hat neben einer Myriade an Updates insgesamt sieben Erweiterungen erhalten. Die jüngste, Battle of Azeroth, ist dieser Tage erschienen und läutet laut Hersteller Blizzard eine "neue Ära des Krieges zwischen Allianz und Horde ein". Spieler begeben sich auf eine Mission, um Azeroths unter die Kontrolle ihrer Fraktion zu bekommen.