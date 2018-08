Das Motto Ihres Sexuallebens?

Allzeit bereit oder ausgefallener Sex: Wie würden Sie Ihr Sexleben zusammenfassen?

Die Liebe und auch das Sexualleben ist oft ein Auf und Ab. Während man in jungen Jahren vielleicht nichts auslässt, die Libido schier unermüdlich ist und man sich ausprobieren mag, kann es sein, dass sich die Häufigkeit und die Intensität des Intimlebens im Alter verändert. Ausschlaggebend für das eigene Sexleben ist oft auch, ob man Single, frisch verliebt oder in einer langjährigen Partnerschaft ist. Wie würden Sie Ihr jetziges Sexualleben beschreiben? Sind Sie mit Ihrem Sexleben zufrieden? Welche Veränderung würden Sie sich wünschen? Und was läuft gut? Ulrich Clement stellt im indiskreten Fragebuch diese Frage:

Welches Motto könnten Sie für Ihr gegenwärtiges Sexualleben formulieren?

Während Userin "Pony_Hütchen" der sexuelle Typ Pfadfinderin – allzeit bereit – war, scheint dieser STANDARD-User ein ausgefallenes Sexleben zu führen:

Dieses Motto dürfte der User auf die gesamte Gesellschaft beziehen:

Und welches ist Ihr Motto? (haju, 17.8.2018)