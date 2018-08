TV-Tipps für Samstag, 18. August

Bewusst gesund, Newton: Silicon Savannah, Man lernt nie aus, Contagion, Jarhead, Die sieben Leben des Elvis Presley – mit Radio-Tipps

16.50 REPORTAGE

Arte Reportage In Ecuador bieten "Kliniken" an, Homosexuelle mit Bibelstunden, "korrektiven Vergewaltigungen" und Einsperren zu kurieren. Die Einrichtungen erhalten Geld von evangelischen Kirchen in England und den USA. Außerdem: China: Im Tal der 100-Jährigen. Bis 17.45, Arte

17.05 GESUNDHEIT

Bewusst gesund mit 1) Micky halbiert sich – minus 70 Kilogramm in zwei Jahren. 2) Intervallfasten. 3) Psychisch krank – so leiden Angehörige. 4) Humor ist die beste Medizin. Bis 17.30, ORF 2

18.30 MAGAZIN

Newton: Silicon Savannah In Afrika boomt die Start-up-Szene. Margit Maximilian berichtet aus Kenia, dem Herzen der digitalen Entwicklung Afrikas. Bis 18.55, ORF 2

20.05 KOMÖDIE

Man lernt nie aus (The Intern, USA 2015, Nancy Meyers) Ben Whittaker (Robert De Niro) ist der Ruhestand zu langweilig. Als sich die Chance ergibt, als Seniorenpraktikant in einem Online-Modeunternehmen zu arbeiten, ergreift er sie. Seine Chefin Jules Ostin (Anne Hathaway), die halb so alt ist wie Ben, ist anfangs noch skeptisch – bis sie merkt, dass der Pensionist zu mehr gut ist als zum Kaffeekochen. Obwohl die Ausgangsprämisse gegen Klischees spricht, fällt der Film dann doch in eben jene. Bis 22.05, SRF 1

warner bros. de

20.15 EPIDEMIE

Contagion (USA/VAE 2011, Steven Soderbergh) Der Film beginnt am zweiten Tag einer weltweiten Epidemie und erzählt anhand von detailreichen Einzelschicksalen die Geschichte, wie sich ein Virus verbreitet und Opfer fordert. Beth Emhoffs (Gwyneth Paltrow) Sohn stirbt, sie erkrankt, ihr Mann (Matt Damon) zeigt keine Symptome. Der Internetblogger Alan Krumwiede (Jude Law) stellt früh eine Verbindung zu ähnlichen Todesfällen in Tokio, Hongkong und Chicago her. Kein typischer Katastrophenfilm. Er verbindet Genre-Elemente von Thriller und Drama und hinterlässt durch seine nüchtern-distanzierte Schilderung einen nachhaltigen Eindruck. Bis 22.10, Servus TV

vipmagazin

21.55 REAL-LIFE DRAMA

Gladbeck (2/2) Im zweiten Teil sind die Geiselnehmer seit über 30 Stunden auf der Flucht. Sie kapern einen vollbesetzen Bus, die mediale Hetzjagd lässt die angespannte Situation eskalieren. Bis 23.25, ORF 1

22.00 KRIEGSDRAMA

Jarhead (USA 2005, Sam Mendes) erzählt die Geschichte des 20-jährigen Rekruten Anthony Swofford, der im Sommer 1990 in den Irak geschickt wird und fünf Monate lang in der sengenden Wüstenhitze auf seinen Einsatz als Scharfschütze warten muss. Handelt von Ambivalenzen und inneren Mechanismen des Soldatentums und wirkt durch die hervorragenden Performances von Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard und Jamie Foxx trotz seltener Actionszenen nie schleppend. Bis 23.50, ZDF neo

jan balke

0.05 THE KING

Die sieben Leben des Elvis Presley David Upsal nähert sich in sieben Kapiteln dem Phänomen Elvis und verknüpft dessen Biografie mit der US-amerikanischen Nachkriegsgeschichte zwischen Aufbruch und Selbstzweifel. Archivmaterial und zahlreiche Interviewpartner – vom Schulfreund George Klein bis zur Filmpartnerin Dolores Hart – machen den Film auch für weniger Elvis-Interessierte spannend. Im Anschluss gibt es das Konzert Elvis: Aloha from Hawaii. Bis 2.40, Arte