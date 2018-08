591.000 beim ersten "ORF-Sommergespräch" mit Peter Pilz

Marktanteil lag bei 22 Prozent – "Liebesgschichten und Heiratssachen" zuvor wollten 918.000 Zuschauer sehen

Wien – Am Montag um 21.05 Uhr fand das erste ORF-"Sommergespräch" dieses Jahres statt. Zu Gast in der Wachau bei Hans Bürger und Nadja Bernhard war zum Auftakt Peter Pilz. Im Schnitt verfolgten 591.000 Zuschauer das Gespräch, der Marktanteil lag bei 22 Prozent. Zum Vergleich: Spiras "Liebesgschichten und Heiratssachen" zuvor um 20.15 Uhr schaffte 918.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 36 Prozent.

Quoten 2017

Im vergangenen Jahr führte Tarek Leitner die ORF-"Sommergespräche". Bei Matthias Strolz (Neos) waren damals im Schnitt 552.000 (21 Prozent Marktanteil) dabei, bei Ingrid Filipe 511.000 (Marktanteil: 22 Prozent). Das Gespräch mit Heinz-Christian Strache sahen 798.000 (28 Prozent), jenes mit Sebastian Kurz 1,.034 Millionen (35 Prozent Marktanteil). Für den Talk mit Christian Kern interessierten sich vergangenes Jahr 916.000 bei einem Marktanteil von 30 Prozent.

Weitere "Sommergespräch"-Termine, jeweils 21.05 Uhr, ORF 2

Kommenden Montag ist Beate Meinl-Reisinger (Neos) zu Gast bei Bürger und Bernhard, am 27. August reist Heinz-Christian Strache (FPÖ) in die Wachau, am 3. September ist Christian Kern (SPÖ) an der Reihe. Das Sommergespräch mit Sebastian Kurz (ÖVP) findet am 10. September statt. (red, 14.8.2018)