Ein Kilo Marihuana in Spielzeugauto am Flughafen Zürich entdeckt

Ein Drogenspürhund hatte die Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung zu dem Spielzeug geführt

Zürich – Es war ein berauschendes Spielzeug, das Zöllner am Flughafen Zürich Anfang August entdeckt haben: In einem Spielzeugauto war ein Kilogramm Marihuana versteckt. Ein Drogenspürhund hatte die Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) zu dem Spielzeug geführt, als die Frachtsendung einer aus Griechenland eingetroffenen Passagiermaschine kontrolliert wurde.

Bereits Ende Juli konnten Grenzwächter weitere gut versteckte Drogen sicherstellten: Eine Person aus Griechenland führte in einem Koffer mit doppeltem Boden drei Kilogramm Haschisch mit sich. Und im April waren Zollfachleute in einem Buch auf 400 Gramm Heroin gestoßen. Laut Mitteilung der EZV werden Drogen immer wieder in Alltagsgegenständen versteckt. (APA; 14.8.2018)