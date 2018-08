Zum goldenen Hirschen Wien macht Gebäudereiniger zu Helden des Alltags

Neue Kampagne für die Innung der Denkmal-, Fassaden-und Gebäudereiniger

Wien – Die Agentur Zum goldenen Hirschen setzt in einer Kampagne für die Gebäudereiniger Wien deren Mitarbeiter als Helden des Alltags in Szene. Egal, ob in Krankenhäusern, Großküchen oder Zinshäusern, die Arbeit der Reinigungskräfte werde oft nicht wahrgenommen, das Kampagnenmotto "Helden, die man leicht übersieht." soll das ändern.

zum goldenen hirschen

Drei Sujets sind seit Juli auf Bannern und Plakaten zu sehen. Eine weitere Besonderheit der Kampagne: Die Plakate können mit der App Artivive zum Leben erweckt werden. Richtet man eine Smartphone-Kamera auf eines der Plakate, beginnen sich die Protagonisten zu bewegen.

zum goldenen hirschen

Herbert Rohrmair-Lewis, Geschäftsführer von Zum goldenen Hirschen: "Wir sind wirklich stolz auf diese Kampagne , da innovative Plakatlösungen immer seltener werden. Hier haben wir die Problemstellung besonders innovativ gelöst und haben einen Scheinwerfer auf top-ausgebildete Mitarbeiter und Leistungen gerichtet. Wir freuen uns bereits auf die zweite Welle im Herbst. Die Fortsetzung findet auf Citylights statt. (red, 14.8.2018)