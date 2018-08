Auto fuhr vor Londoner Parlament in Absperrung, Antiterroreinheit ermittelt

Polizei spricht von mehreren Verletzten und startet Großeinsatz – Hintergründe vorerst unklar

London – Vor dem britischen Parlament im London ist es Dienstagfrüh zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wie auf TV-Bildern zu sehen war, schlug ein Auto in die Sicherheitsbarrieren vor dem Abgeordnetenhaus ein. Der Fahrer wurde laut Medienberichten festgenommen, bestätigte Scotland Yard. Bilder zeigten den Mann in Handschellen, gekleidet in Jeans und eine schwarze Daunenjacke. Die Straßen in der Umgebung wurden abgesperrt, die Antiterroreinheit der Polizei nahm Ermittlungen auf. Allerdings wurde betont, dass dies noch keine Rückschlüsse auf ein feststehendes Motiv zulasse.

Die Behörden bestätigte auch, dass es mehrere verletzte Passanten gibt, in Lebensgefahr soll sich aber niemand befinden. Laut Zeugen wurde auch ein Fahrradfahrer getroffen. Sie sagten britischen Medien, ihrem Eindruck nach sei der Zusammenstoß absichtlich herbeigeführt worden. Später gaben die Behörden bekannt, dass vorläufig auch die U-Bahn-Station Westminster gesperrt worden sei.

Man behandle den Vorfall vorerst so, als ob es sich um einen Terrorakt handle. Im Umkreis wurden zahlreiche Straßen gesperrt. Zu den Hintergründen gab es vorerst keine Informationen.



Das Parlament ist seit einem Anschlag im März 2017 von einer Sicherheitsbarriere aus Stahl und Beton umgeben. Damals war ein Angreifer mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, vier Passanten wurden getötet. Der Mann erstach außerdem einen Polizisten, ehe er von der Polizei erschossen wurde.

Die Sicherheitslage in Großbritannien ist angespannt. Im vergangenen Jahr wurde das Land fünf Mal Ziel eines Anschlags – vier Mal in London und ein Mal in Manchester. Dabei wurden insgesamt 36 Menschen getötet. Wegen der Terrorgefahr herrschen im gesamten Land strenge Sicherheitsvorkehrungen. Zuletzt waren im September bei einer Explosion in der Londoner U-Bahn 30 Menschen verletzt worden. (APA, red, 14.8.2018)