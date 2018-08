"Doom Eternal" vorgestellt: Elf Gründe, um zur Hölle zurückzukehren

bethesda softworks

Der Name: Okay, das ist vielleicht kein Grund, sich erneut in die Gedärmeschlacht zu werfen, dennoch ist es witziges Detail am Rande. So hat sich Hersteller id Software gegen den Titel Doom 2 entschieden, da schon die Neuauflage Doom für Benennungsprobleme sorgte. Um Verwechslungen mit dem Original zu vermeiden, wiesen Händler und Medien das neue Doom mit der Jahreszahl 2016 aus. Ein ungewolltes Anhängsel, das die Hersteller beim zweiten neuen Doom vermeiden wollten. Doom 2: Eternal war wohl keine Option. (zw, 14.8.2018)