Morgen-Update für Dienstag, den 14.8.2018: Türkei, AUVA und Vice

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Was die AUVA-Reform bringt – und was in die ferne Zukunft verschoben wurde

[Panorama] Wie die künftigen Polizeipferde Coolness lernen

Orca-Mutter trennte sich nach 17 Tagen von ihrem toten Kalb

[International] Abrechnung von AfD-Aussteigerin sorgt für Wirbel

[Stiftung Gurutest] Der Mann hinter dem energetischen Schutzschild des Krankenhauses Wien-Nord

[Wirtschaft] Vier Gründe, warum die Türkei am Abgrund steht

Türkei kann den Verfall der Lira nicht stoppen

[Medien] Abgänge aus Protest: "Vice Österreich" muss neue Redaktion suchen

ORF-Sommergespräch mit Peter Pilz: Zwei gegen einen

[Lifestyle] Das sind die beliebtesten Burger-Restaurants Österreichs

"Österreich spricht" hat gestartet. DER STANDARD lädt zur größten politischen Diskussion des Landes. Alle Infos findest du hier

[Service] Und plötzlich wissen Sie es: Es ist Zeit für Ihre neue Wohnung. Eine Wohnung mit Balkon vielleicht? Hier haben wir für Sie eine Auswahl an Wohnungen in Wien mit Balkon getroffen

Ihr Schlüssel zur neuen Immobilie. Jetzt Ihre Immobiliensuche starten!



[Wetter] Am Dienstag regnet es im Westen und Südwesten von Beginn an häufig und teils auch schauerartig verstärkt. Von St. Pölten und Graz ostwärts startet der Tag noch freundlich, ehe die Kaltfront mit Schauern und Gewittern am Vormittag auch diese Regionen überquert.

[Zum Tag] Die allererste Führerscheinprüfung in Österreich feiert heute ihren 112. Geburtstag. Wie lange ist Ihre Prüfung her? Würden Sie sie noch einmal schaffen? Testen Sie sich im Quiz!