Lee und Wrangler sollen auf eigenen Beinen stehen

Bangalore – Der Bekleidungskonzern VF Corp will sein Geschäft mit Jeans abspalten und verstärkt auf profitablere Marken wie Vans oder The North Face setzen. Die Jeans-Marken Wrangler und Lee würden in eine eigene, börsennotierte Gesellschaft überführt, kündigte der US-Konzern am Montag an, zu dem auch die Marke Timberland gehört. Vor allem die ursprünglich bei Skateboardern bekannte Marke Vans hatte in der Vergangenheit bei dem US-Konzern für Wachstum gesorgt, das Jeans-Geschäft schrumpft dagegen – US-Handelsketten wie Wal Mart machen Lee und Wrangler mit Eigenmarken zu schaffen. Das Jeans-Geschäft erzielte zuletzt einen Jahres-Umsatz von rund 2,5 Milliarden Dollar, das Rest-Geschäft um Vans, The North Face und Timberland kam auf über elf Milliarden Dollar.

Für die neue Jeans-Gesellschaft muss noch ein Namen gefunden werden, hieß es weiter. Die Strategie stehe aber schon fest: Sie soll nun vor allem in China und anderen asiatischen Märkten zulegen. (Reuters, 13.8.2018)