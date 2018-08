Litauens Regierung beschließt neue Cybersicherheit-Strategie

Für öffentliche und private Sektoren

Litauen hat eine neue nationale Strategie für die Cybersicherheit beschlossen. Die Regierung des baltischen EU- und NATO-Landes gab am Montag in Vilnius grünes Licht für das vom Verteidigungsministerium ausgearbeitete Dokument.

Darin wird die staatliche Politik für die Cybersicherheit in öffentlichen und privaten Sektoren in den kommenden fünf Jahren festgelegt, mit der sich Litauen Bedrohungen und Angriffen aus dem Netz entgegenstellen will. Die Strategie wurde nach Ministeriumsangaben angesichts der zunehmenden Anzahl von Cyber-Attacken auf Organisationen und Objekte in strategisch wichtigen Bereichen entwickelt. (APA, 13.8.2018)