Ihre besten Festivalgeschichten

Von Nova Rock bis Frequency, vom Sziget bis zum Burning Man – was haben Sie auf den Festivals dieser Welt erlebt? Teilen Sie Ihre schönsten Erinnerungen!

Musik, Bier, Zelten, wenig Schlaf, neue und alte Freunde, verkatert aufwachen. So lässt sich wohl die klassische Musikfestivalerfahrung der meisten zusammenfassen. Am 16. August beginnt wieder das viertägige Frequency-Festival in Sankt Pölten, da werden wohl noch einige gute Geschichten zum bereits großen Fundus junger und junggebliebener Festivalfans dazukommen.

Manche werden ihren Idolen näherkommen:

Andere unvergessliche Konzerterlebnisse sammeln:

Und wieder andere werden eine komplette Transformation erleben:

Vorausgesetzt, man kann sich noch an irgendetwas erinnern:

Erzählen Sie Ihre liebste Festivalgeschichte!

Was haben Sie erlebt? Bei welchen denkwürdigen Konzerten waren Sie live dabei? Welche Exzentriker durften Sie kennenlernen? Und – können Sie sich überhaupt daran erinnern? (aan, 14.8.2018)