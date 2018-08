Hütteldorfer Erschütterung: "Das war Rapid-unwürdig"

Rapid droht schon früh in der Saison an sich selbst zu scheitern. Nach dem kläglichen 0:0 gegen den Wolfsberger AC ist die Stimmung am Tiefpunkt. Schnellschüsse soll es aber keine geben

Wien – Rapid hat bereits nach drei Runden den Superlativ entdeckt. Ursprünglich war geplant, erster Herausforderer des übermächtigen Meisters Red Bull Salzburg zu sein. Das Auftaktprogramm verhieß Erfreuliches, auswärts Admira, daheim Altach und Wolfsberg, viel weniger hat der österreichische Fußball – bei allem Respekt – nicht zu bieten. Neun Punkte hätten es sein sollen, fünf sind es geworden, das 0:0 am Sonntag gegen den WAC war eine Bankrotterklärung. So darf Fußball nicht ausschauen.

"Grottenschlecht", sagte Trainer Goran Djuricin, "zum Genieren." Er nahm "die schlechteste Leistung in meiner Amtszeit" auf "meine Kappe". Es gehört zum Spiel, die Schuld nicht abzuwälzen "Ich bin angefressen."

"Gogo raus"-Sprechchöre



So wird Kritikern Wind aus den Segeln genommen, wobei im hysterischen Hütteldorf der Wind meist ein Sturm ist. Nach Abpfiff skandierten die Einfluss habenden Fans von der Westtribüne "Gogo raus"-Sprechchöre, auch das ist Teil des Geschäfts. Bei Rapid ist Geduld begrenzt bis abgeschafft, damit muss sich Djuricin arrangieren. "Ich verstehe den Unmut."

Und so wird der Donnerstag zum richtungweisenden Tag, es gilt, in der Quali zur Europa League das 1:2 gegen Slovan Bratislava zu korrigieren. Gelingt das nicht, wäre die Saison Mitte August ein Fall für den Superlativ, ein gigantischer Scherbenhaufen. Wie sagte der geknickte Djuricin: "Am Donnerstag können wir alles wiedergutmachen."

Offensiv harmlos

Weit besorgniserregender als die Punkteausbeute (die Austria hat übrigens erst drei) ist das Verhalten auf dem Platz. Beim 1:1 gegen Altach wurden wenigstens einige Chancen kreiert und kläglich vergeben. Gegen den WAC konnte man nicht einmal damit dienen. Die taktisch hervorragend eingestellten Kärntner schossen gleich 17-mal Richtung Rapid-Tor, sie hätten einen Sieg durchaus verdient gehabt. Wobei Trainer Christian Ilzer feststellte: "Als Wolfsberger muss man immer demütig bleiben."

Als Rapidler müsste man einen Matchplan haben und liefern, schließlich wird der Kult bis zum Geht-nicht-mehr gepflegt. Kapitän Stefan Schwab, der wegen Muskelbeschwerden zur Pause ausgetauscht werden musste, sprach Tacheles, geriet in einen Redefluss. "Wir sind gegen den Ball zu passiv, agieren als Mannschaft zu weit auseinander, haben keine Leidenschaft. Das ist viel zu wenig. Jeder muss sich an der Nase fassen und sich fragen, ob er sich in den Spiegel schauen kann. Es kommt von jedem im Moment viel zu wenig. Es brennt."

Bickel: "Leistung war erschütternd"

Sportvorstand Fredy Bickel bewahrt offiziell Ruhe, das ist in seiner Funktion alternativlos, der aufgescheuchte Hühnerhaufen läuft ohnedies über den Platz. "Die Leistung war erschütternd, alle stehen in der Verantwortung, es ist nicht die Schuld Einzelner. Wir müssen die Dinge klar ansprechen." Einiges funktioniert bei Rapid schon, der von einem widerlichen Pilz befallen Rasen musste ausgetauscht werden, die neue Matte (Kosten: 100.000 Euro) hat gehalten. Das ist Präsident Michael Krammer nicht entgangen. "Das war das Beste an dem Spiel. Der Rest war in allen Belangen unwürdig."

Geduld mit Neuen

Bickel kritisiert nicht die Neuen, der Zeitpunkt wäre viel zu früh gewählt. Obwohl in den sozialen Medien Urteile längst gefällt werden. Deni Alar, Andrei Ivan, Mateo Barac, Marvin Potzmann, Christoph Knasmüllner oder Manuel Martic werden sich steigern, zumal die Luft nach unten dünn ist. Bickel: "Man hat zwar nie Zeit, aber es gibt bei mir keine Schnellschüsse." Übrigens ist ein Abgang von Außenverteidiger Boli Bolingoli nicht gänzlich auszuschließen, es soll Interessenten geben.

Überwindet Rapid Bratislava, wird es in Hütteldorf etwas ruhiger zugehen, aus dem Sturm ein Lüfterl werden. Für ein paar Tage, Wochen, im Idealfall Monate. Sie werden eine Zeitlang nicht "Gogo raus!" schreien, Schwab könnte seine Nase loslassen und in den Spiegel schauen. Was bleibt, ist die Erkenntnis von Michael Liendl, der das Spiel der Wolfsberger dirigiert hat: "Rapid ist keine Übermannschaft." (Christian Hackl, 13.8.2018)