Wie die künftigen Polizeipferde Coolness lernen

Derzeit ist in Wiener Neustadt Beschnuppern angesagt. Dorian, Captain Morgan, Ludwig und A-Rock trainieren Gelassenheit

Wien – Die berittene Polizei von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nimmt bekanntlich erst 2019 ihren Dienst auf. Derzeit sind Pferde und Reiter dabei, einander in einem von der Exekutive angemieteten Teilbereich der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt zu beschnuppern. Die ersten vier Pferde sollen sich an ihre zumeist weiblichen Reiter gewöhnen.

Nur rund zehn Prozent der 90 Bewerber für die Wiener Polizeistaffel sind Männer, der Rest Frauen. 48 haben den Computertest geschafft und werden derzeit psychologisch unter die Lupe genommen, bevor am 20. August das Vorreiten auf dem Programm steht.

Jene zehn, die alle Hürden nehmen, werden die fünf Frauen und zwei Männer verstärken, die der Abteilung bereits zugeteilt sind. Diese Stammbesatzung kümmert sich derzeit um jene vier Pferde, die schon verpflichtet wurden – Dorian, Captain Morgan, Ludwig und A-Rock.

Was von ihnen vor allem erwartet wird, beschreibt eine Polizistin so: "Coolness ist wichtig." Dafür werden die Tiere noch zusätzlich ausgebildet. Die zukünftigen zwölf Polizeipferde sollen auf alle Reize, die später während des Dienstes alltäglich sind, ruhig reagieren. (APA, 13.8.2018)