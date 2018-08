25-Jähriger erbeutete "Fifa"-In-Game-Währung im Wert von 324.000 Dollar

Mann mittlerweile verhaftet, ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft

Ein 25-Jähriger ist bei den Servern von EA eingebrochen, um In-Game-Währung von "Fifa 18" zu stehlen. Laut dem Publisher soll er virtuelles Geld im Wert von 324.000 Dollar erbeutet haben. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen serbisch-italienischen Mann – er wurde in San Francisco vor Gericht gestellt, nachdem er am Flughafen in Washington verhaftet wurde.

Bis zu fünf Jahre Haft

Ihm wird der unbefugte Zugriff auf geschützte Rechner vorgeworfen, um sich selbst einen (finanziellen) Vorteil zu verschaffen. Dem 25-Jährigen drohen bis zu fünf Jahre und eine Geldstrafe in der Höhe von 250.000 Dollar. Über einen Exploit im Backend von "NBA Live 15" verschaffte sich der Mann Zugriff auf die Server von EA. In weiterer Folge verteilte er Kopien von "Fifa 18" auf 17.000 EA-Accounts und In-Game-Währung-Packungen auf 8.000 Konten. Zuletzt soll er die Accounts und die Packungen auf dem Schwarzmarkt verkauft haben.

Nicht das erste Mal

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass "Fifa"-In-Game-Währung erbeutet wurde, um echtes Geld damit zu lukrieren. Im Jahr 2016 soll eine Gruppe von Männern diese von den Servern geschürft und in weiterer Folge auf dem Schwarzmarkt verkauft haben. Einer der Mitglieder dieser Gruppe wurde ein paar Monate später tot in einer Wohnung aufgefunden. (red, 13.08.2018)