Netzneutralität: A1 hebt Datenlimit für Whatsapp-Nutzung auf

"Free Stream" wird ausgeweitet – Mobilfunker pfeift weiter auf die Netzneutralität

A1 pfeift weiter auf die Netzneutralität. Der Mobilfunker weitet sein "Free Stream"-Angebot nun auch auf die Nutzung Whatsapp und den Facebook-Messenger aus. Kunden können die beiden Messenger nutzen, ohne ihr Datenvolumen zu belasten. Bei Anbietern wie Telegram oder Signal wird weiterhin Datenvolumen verbraucht. Bisher konnten A1-Kunden "Free Stream" nur für bestimmte Audio- und Videodienste, wie Spotify oder Netflix, nutzen.

RTR kann kein Problem mit "Zero Rating"

Solche Angebote werden in der Mobilfunkbranche als "Zero Rating Service" bezeichnet. Die Bevorzugung bestimmter Anbieter widerspricht zwar dem Prinzip der Netzneutralität – allerdings hat die zuständige Telekombehörde RTR keine Problem mit den Angebot. Sie hat in der Vergangenheit "Free Stream" abgesegnet.

Ausbau

A1 will sein Angebot um weitere Messenger in den kommenden Wochen erweitern, wie es am Montag seitens des Unternehmens hieß. A1 Free Stream Chat ist in allen aktuell anmeldbaren A1 Go! und Xcite Tarifen kostenlos verfügbar. (sum, 13.8. 2018)