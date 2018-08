Wer ist der beste Bond?

"Mein Name ist Bond, James Bond": Zu wem passt dieser Satz am besten? Stimmen Sie ab!

Idris Elba befeuert in diesen Tagen mit kryptischen Tweets die Gerüchteküche. Sein Name sei Elba, Idris Elba, verkündete er auf Twitter. Ist das nun ein – wenig verschlüsselter – Hinweis auf seine Übernahme dieser geschichtsträchtigen Rolle? Man darf weiter gespannt sein. Aktuell hat noch Daniel Craig als britischer Geheimagent die Lizenz zum Töten. Doch er ist bereits der Sechste in der Rolle des wohl bekanntesten fiktiven Briten. Von Sean Connery in den 60er-Jahren bis zum ersten blonden Bond haben schon mehrere Schauspieler ihr Glück versucht. Und wer war nun der beste, ultimative James Bond? Stimmen Sie ab!

Liegt Ihr Favorit vorne? Was halten Sie von Idris Elba als möglichem Nachfolger? Wer würde in Ihren Augen noch infrage kommen? Teilen Sie Ihre Besetzungswünsche im Forum! (aan, 13.8.2018)