"Red Dead Redemption 2": 27 Screenshots und Fakten zum Ergötzen

Wir verraten, was Westernfans in Rockstars kommendem Epos erwartet

Hoffentlich mögen Sie Pferde. Pferde, schroffe Männer und sattelfeste Frauen. Geschwärzt durch Schießpulver. Ansonsten dürfte die von Fans sehnlichst erwartete Westernfortsetzung "Red Dead Redemption 2" nichts für Sie werden – das ist spätestens seit der Veröffentlichung des ersten Gameplaytrailers Ende vergangener Woche klar.

Als Bandenmitglied Arthur Morgan wird man sich auf der Flucht vor dem Gesetz und der eigenen kriminellen Vergangenheit in so manche heftige Schießerei begeben. Gleichzeitig bleibt in dem Open-World-Game jede Menge Zeit, sich an Nebenaktivitäten zu erfreuen und die prachtvolle Szenerie des mittleren Westens zu genießen. Wir haben 27 Screenshots und Fakten zusammengetragen, um die Wartezeit bis zur Veröffentlichung am 26. Oktober zu verkürzen.