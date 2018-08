Thiem in Tennis-Weltrangliste weiter auf Platz acht

Im Race to London verlor Österreichs Nummer Eins zwei Positionen

London – Dominic Thiem liegt im ATP-Ranking weiter auf dem achten Rang. Im Race hat der Niederösterreicher zwei Ränge eingebüßt. Thiem ist auch in der Wertung 2018 nun Achter. In den Top Ten der Herren gab es lediglich eine Platzverschiebung, Alexander Zverev musste nach seinem vorzeitigen Aus in Toronto Rang drei an Juan Martin Del Potro abgeben.

Einen Sprung um zwölf Plätze hat der Grieche Stefanos Tsitsipas nach seinem Sensationslauf mit vier Siegen über Top-Ten-Spieler bis ins Finale von Toronto gemacht. Er liegt nun auf Position 15. (APA, 13.8.2018)

Die Tennis-Weltranglisten vom 13. August:

HERREN:

1. (1) Rafael Nadal (ESP) 10.220 Punkte

2. (2) Roger Federer (SUI) 6.480

3. (4) Juan Martin Del Potro (ARG) 5.410

4. (3) Alexander Zverev (GER) 4.845

5. (5) Grigor Dimitrow (BUL) 4.700

6. (6) Kevin Anderson (RSA) 4.535

7. (7) Marin Cilic (CRO) 4.085

8. (8) Dominic Thiem (AUT) 3.665

9. (9) John Isner (USA) 3.570

10. (10) Novak Djokovic (SRB) 3.445

Weiters:

136. (134) Dennis Novak (AUT) 425

137. (137) Gerald Melzer (AUT) 423

202. (210) Sebastian Ofner (AUT) 280

223. (226) Lucas Miedler (AUT) 256

255. (257) Maximilian Neuchrist (AUT) 219

262. (264) Jurij Rodionov (AUT) 211

Race to London:

1. Nadal 6.760*

2. Zverev 4.265

3. Federer 4.020

4. Del Potro 3.530

5. Djokovic 3.445

6. Anderson 3.180

7. Cilic 3.095

8. Thiem 2.995

9. Isner 2.560

10. Fabio Fognini (ITA) 1.850

Doppel:

1. (1) Mike Bryan (USA) 8.295

2. (2) Oliver Marach (AUT) 7.040

3. (3) Mate Pavic (CRO) 6.840

4. (7) John Peers (AUS) 6.395



Weiters:

19. (18.) Alexander Peya 4.205

50. (50) Philipp Oswald (alle AUT) 1.575

Race:

1. (1) Marach/Pavic 6.590*

2. (2) Bryan/Bryan 4.355

3. (3) Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) 3.970

4. (4) Nikola Mektic/Alexander Peya (CRO/AUT) 3.740

* jeweils bereits für London qualifiziert

DAMEN:

1. (1) Simona Halep (ROU) 8.061

2. (2) Caroline Wozniacki (DEN) 6.135

3. (3) Sloane Stephens (USA) 5.727

4. (4) Angelique Kerber (GER) 5.255

5. (6) Caroline Garcia (FRA) 4.680

6. (8) Petra Kvitova (CZE) 4.550

7. (5) Elina Switolina (UKR) 4.470

8. (9) Karolina Pliskova (CZE) 4.395

9. (7) Garbine Muguruza (ESP) 4.345

10. (10) Julia Görges (GER) 3.905

Weiters:

245 (261) Barbara Haas (AUT) 222

247.(253) Julia Grabher (AUT) 220