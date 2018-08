FC Barcelona holt spanischen Supercup

33. Titel für Lionel Messi im Barca-Trikot

Tanger – Eine Woche vor Beginn der spanischen Fußball-Meisterschaft hat sich der FC Barcelona den ersten Titel gesichert. Der Doublegewinner gewann den in Tanger ausgetragenen Supercup gegen den Cup-Finalisten FC Sevilla 2:1.



Sevillas Führung erzielte Mittelfeldspieler Pablo Sarabia in der 9. Minute mit einem Schlenzer auf präzise Vorarbeit des kolumbianischen WM-Spielers Luis Muriel. Kurz vor der Pause staubte Gerard Pique zum 1:1 ab. In der 82. Minute sorgte Ousmane Dembele mit einem gewaltigen Weitschuss von der Seite für den Siegestreffer. Sevilla hätte noch einmal ins Spiel finden können. Aber Wissam Ben Yedder scheiterte in der 91. Minute mit einem Foulelfmeter an Marc-Andre ter Stegen. Der Tormann hatte den Strafstoß selbst verschuldet.

Messi feiert Rekord

Barcelona festigte seine Stellung als Rekordgewinner des Supercups. Mit dem 13. Sieg setzten sich die Katalanen um drei Siege von Real Madrid ab. Für Argentiniens Superstar Lionel Messi ist es bereits der 33. Titel im Trikot der Katalanen. Er avancierte damit zum Barca-Spieler mit den meisten Titelgewinnen. Messi holte mit Barcelona neunmal die Meisterschaft, sechsmal den Pokal, viermal die Champions League, achtmal den spanischen Supercup, dreimal die Klub-WM bzw. den Weltpokal und dreimal den UEFA-Supercup. (APA/sid, 13.8.2018)