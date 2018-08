Österreich spricht: Bereits 3.500 Anmeldungen am ersten Wochenende

DER STANDARD bringt Menschen miteinander ins Gespräch, die politisch unterschiedlicher Meinung sind

Seit dem Start der Anmeldephase von "Österreich spricht" am vergangenen Freitag haben sich bereits mehr als 3.500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen registriert. Das Projekt des STANDARD führt in Österreich lebende Menschen zu einem persönlichen Gespräch zusammen, die unterschiedlicher politischer Meinung sind. Die Anmeldephase dauert noch bis zum 23. September. Danach startet das Matching für das große Event am 13. Oktober.

Vom Studenten bis zur Pensionistin

"Österreich spricht" spricht Menschen jedes Alters und jeder sozialen Schicht an. Unter den TeilnehmerInnen finden sich Angestellte und UnternehmerInnen genauso wie StudentInnen und PensionistInnen und arbeitssuchende Fachkräfte und KünstlerInnen.

Ebenso zeigen sich klare Differenzen bei der Beantwortung der polarisierenden Fragen, die bei der Anmeldung gestellt werden. Damit sollen Gesprächspartner gefunden werden, die möglichst unterschiedlicher Meinung sind und nahe beieinander leben. Um für noch mehr Diversität bei den TeilnehmerInnen zu sorgen, werden nun auch gezielt Menschen angesprochen, die den STANDARD nicht nutzen.

Viel Zuspruch

Zuspruch für das Projekt gibt es im STANDARD-Forum. "Das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft bereitet mir große Sorgen, deswegen bin ich bei dieser Aktion dabei. Gute Idee! Danke an den Standard", schreibt etwa User Edi Didger. "Tolle Initiative des Standard. Gratuliere. Beim Reden kommen d' Leut zam. Hoffentlich", meint M_DeNiro.

Dennoch zeigen sich nicht alle User und Userinnen überzeugt, ob ein derartiges Experiment gelingen kann. "Ich bin eigentlich der Meinung, dass es in dem Sinne keine Diskussionskultur gibt, die tatsächlich zu einem Umdenken anderer beitragen kann", schreibt Miles Edgeworth. "Meinungen zu ändern ist schwierig und hängt letztlich kaum bis gar nicht damit zusammen, ob eine Seite eine objektiv stichhaltigere Position hat. Meine Erwartung ist, dass sich genau das bestätigt. Meine Hoffnung ist, unrecht zu haben."

Mit Ziel streiten

Den Auftakt von "Österreich spricht" begleitet DER STANDARD mit mehreren Beiträgen zum Thema Streitkultur und ergründet dabei unter anderem, wie Menschen miteinander diskutieren können, ohne einander in die Haare zu geraten. Ziel ist es, mit hunderten Vier-Augen-Gesprächen Brücken über jene Bruchlinien zu schlagen, die die Gesellschaft spalten – ein Ziel, das europaweit aktuell von mehreren Initiativen von Qualitätsmedien verfolgt wird. Sie sind Partnerprojekte von "My Country Talks", einer internationalen Plattform zum politischen Dialog. (zw, 13.8.2018)