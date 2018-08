Nadal bremst Tsitsipas und holt in Toronto 80. Titel

Grieche hielt an seinem 20. Geburtstag mit Weltranglistenersten nicht Schritt – 33. Masters-1000-Triumph Nadals

Der Spanier Rafael Nadal hat am Sonntag das Masters-1000-Tennisturnier in Toronto und damit seinen 80. Titel auf der Tour geholt. Der spanische Weltranglisten-Erste stoppte im Finale den Lauf des griechischen Youngsters Stefanos Tsitsipas mit einem 6:2,7:6:4).

Nach den Siegen gegen die Top-10-Spieler Dominic Thiem, Novak Djokovic, Alexander Zverev und Kevin Anderson bekam Tsitsipas an seinem 20. Geburtstag sein vorläufiges Limit aufgezeigt. Bei Service Nadal machte der hoch gehandelte Grieche bis zum Stand von 3:5 im zweiten Satz lediglich drei Punkte. Ein Durchhänger von Nadal verhalf ihm dann unverhofft zum Rebreak und beim Stand von 6:5 zu einem Satzball, den Nadal mit einem Netzroller abwehrte.

Wiedersehen

Nadal war Tsitsipas schon im Mai in Barcelona in dessen erstem ATP-Final im Weg gestanden. Nun knackte der 32-jährige Spanier als erst vierter Spieler die Marke von 80 Turniersiegen. Nach seinem 33. Turniersieg auf Masters-1000-Stufe (früher Super-9), dem ersten auf Hartplatz seit fünf Jahren, wird er am Montag in der Weltrangliste 3.740 Punkte vor Roger Federer liegen.

Federers Polster auf den neuen Dritten Juan Martin Del Potro beträgt vor seiner Rückkehr auf die Courts in dieser Woche in Cincinnati gut 1.000 Punkte. Tsitsipas wird für seinen Finaleinzug in Kanada mit dem Vorstoß in die Top 15 belohnt. (APA, 13.8.2018)