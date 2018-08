Rumäniens Rechtsstaat auf der Kippe

In Bukarest und anderen Städten wurde gegen die Korruption demonstriert. Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen gab es hunderte Verletzte

Seit Freitag befindet sich Rumänien, wie so oft in den vergangenen Jahren, erneut im Protestfieber. Die Empörung richtet sich diesmal nicht allein gegen die Korruption der Regierenden, sondern auch gegen die – laut vielen Beobachtern exzessive – Gewalt, die die Ordnungskräfte erstmals eingesetzt haben. 24 Stunden nachdem die 100.000 Demonstranten vom Bukarester Siegesplatz mit Tränengas und Wasserwerfern vertrieben und über 450 Menschen, davon 20 Polizisten, verletzt worden waren, gingen am Samstag erneut rund 50.000 Menschen in Bukarest und tausende weitere in anderen Großstädten, so auch in Sibiu, auf die Straße.

Am Freitag war auch gegen ein ORF-Kamerateam mit Gewalt vorgegangen worden, am Samstag verliefen die Demonstrationen friedlich. Für Sonntagabend hatten die Demonstranten weitere Proteste angekündigt.

Vorwürfe an Auslandsrumänen

Nach einer intensiven Social-Media-Kampagne waren viele der Demonstranten aus anderen EU-Ländern, in die sie ausgewandert waren, nach Rumänien gereist. Dort schlug ihnen ein rauer Wind entgegen. Ein Staatsbeamter bezeichnete die sogenannten "Diaspora-Rumänen" im Vorfeld der Proteste als "Diebe, Huren und Bettler", die EU-Abgeordnete Maria Grapini stellte ihnen auf Facebook "Dummheitszertifikate" aus.

"Ich habe das Land nicht freiwillig verlassen", sagte eine Frau bei der Demo im zentralrumänischen Sibiu zum STANDARD. "Ich habe es hier zu nichts bringen können, weil eine Regierung nach der anderen nur selbst Geld einsteckt und ihre inkompetenten Schützlinge das Land wirtschaftlich zugrunde richten." Die Anzahl der Auslandsrumänen wird auf etwa vier Millionen geschätzt, die demografische Ausdünnung ist insbesondere in den arbeitsfähigen Altersgruppen dramatisch.

"Gefährliche Hooligans"

Während Innenministerin Carmen Dan von "gefährlichen Hooligans" unter den Demonstranten sprach, erklärte Staatschef Klaus Johannis, es sei "unerklärlich", warum die Gendarmerie ihnen erlaubte, den Protest umzulenken und zu missbrauchen. Er forderte die Generalstaatsanwaltschaft zu entsprechenden Ermittlungen auf. PSD-Chef Liviu Dragnea beschuldigte Johannis, der politische Sponsor extremistischer Ausschreitungen zu sein, und bezichtigte ihn der "Unterminierung der Staatsgewalt" und der Anstiftung zur Gewalt, mit dem "offensichtlichen Zweck, die aktuelle Regierung zu stürzen".

Rumänien gehört in zahlreichen Rankings zu den korruptesten EU-Staaten. Laut einer Studie des EU-Parlaments beliefen sich die Kosten der Korruption 2016 auf etwa 24 Milliarden Euro, das entsprach 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Anders als bei der endemischen Kleinkorruption ist durch die hartnäckigen, kaum verhüllten Versuche der aktuellen Regierung, die Antikorruptionsgesetzgebung zu schwächen, die gesamtgesellschaftliche Bedrohung durch die Korruption nun auch für große Teile der Bevölkerung wahrnehmbar geworden.

Zermürbungskrieg gegen Zivilgesellschaft

Zwar gelingt es durch den Druck der Straße immer wieder, die Aufweichung der Justizgesetze kurzzeitig abzuwenden, doch führt die Regierung einen beständigen Zermürbungskrieg gegen Zivilgesellschaft und Opposition. Kürzlich etwa gelang es ihr, die Leiterin der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, Laura Codruta Kövesi, abzusetzen, in deren Amtszeit insgesamt 68 Politiker, darunter 14 Minister, vor Gericht gelangt waren.

An zahnlosen Antikorruptionsgesetzen ist vor allem PSD-Chef Dragnea interessiert, der bereits rechtskräftig wegen Wahlbetrugs verurteilt ist und aktuell wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht steht. Das Amt des Regierungschefs darf er nicht selbst bekleiden, mit Viorica Dancila erfolgte im Jänner bereits der dritte Ministerpräsidentenwechsel in anderthalb Jahren. (Laura Balomiri aus Sibia, 12.8.2018)