Idris Elba heizt Spekulationen um ersten schwarzen James Bond an

"Luther"-Darsteller bereits seit Jahren für die Rolle im Gespräch

London – "Mein Name ist Elba, Idris Elba": Mit wenigen Worten hat der britische Schauspieler Idris Elba die Spekulationen angeheizt, er könne der erste schwarze James Bond-Darsteller werden. Elba veröffentlichte den Spruch in Anspielung auf das berühmte Bond-Zitat am Sonntag im Kurzmitteilungsdienst Twitter ohne jede weitere Erklärung. Elbas wird seit Jahren immer wieder als möglicher 007 genannt.

Der frühere Bond-Darsteller Pierce Brosnan hatte in einem Interview 2015 erklärt, der Spion im Dienste ihrer Majestät könnte bald auch "von einem großartigen schwarzen Schauspieler" verkörpert werden: "Idris Elba hat ganz sicher die nötige Statur, die Ausstrahlung und die Präsenz dafür."

War "Luther", brillierte in "The Wire"

Elba brillierte in der TV-Serie "The Wire". Er gewann für seine Rolle in der britischen Detektivserie "Luther" einen "Golden Globe" und eine Nominierung für seine Hauptrolle in "Mandela – Der lange Weg zur Freiheit". Er spielte zudem in mehreren "Thor"- und "Avengers"-Filmen.

Vor einem möglichen schwarzen James Bond kommt im kommenden Jahr zunächst ein weiterer Bond-Film mit Daniel Craig in der Titelrolle heraus. Es wird erwartet, dass es Craigs letzter Auftritt in der Rolle des Geheimagenten sein wird. (APA, red, 12.8.2018)