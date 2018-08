Rechtsextreme Demonstration in Washington endete vorzeitig im Regen

Zwei Dutzend weiße Nationalisten und Tausende Gegendemonstranten – Laut Polizei keine Festnahmen – Ivanka Trump: Für Neonazismus kein Platz

Washington – Zum Jahrestag der rechtsradikalen Gewalt in der US-Universitätsstadt Charlottesville haben sich am Sonntag schätzungsweise rund zwei Dutzende Rechtsextremisten unter dem Motto "Unite the Right 2" für eine Demonstration in der Hauptstadt Washington versammelt. Ihnen gegenüber waren Tausende Gegendemonstranten auf den Straßen. Nach zwei Stunden und einigen Reden endete diese Kundgebung vorzeitig im Regen.

Die Polizei war mit einem großen Aufgebot präsent und hielt die beiden Kundgebungen in der Nähe des Weißen Hauses getrennt. Bis zum Abend habe es keine Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit.

Sie hatte die Extremisten am Sonntagnachmittag von der U-Bahn zum Ort der Demonstration vor dem Weißen Haus eskortiert, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Der Sender CNN berichtete, es gebe eine vielfach größere Zahl an Gegendemonstranten. Möglicherweise seien sogar mehr Medienvertreter als rechtsextreme Demonstranten bei der Kundgebung.

Viel mehr Gegendemonstranten

Vor dem Weißen Haus hatten die Behörden für den Sonntagabend eine zweistündige Veranstaltung unter dem Motto "Vereint die Rechte 2" genehmigt. Aus der Genehmigung ging hervor, dass die Veranstalter mit 100 bis 400 Teilnehmern rechneten.

Im Zuge der Demonstration "Vereint die Rechte" in Charlottesville war es am 12. August 2017 zu schweren Ausschreitungen gekommen. Ein Rechtsextremist steuerte ein Auto in eine Gruppe Gegendemonstranten. Die 32-jährige Heather Heyer starb, viele Menschen wurden verletzt.

US-Präsident Donald Trump war nach den Zusammenstößen vor einem Jahr dafür kritisiert worden, die rechtsextreme Gewalt nicht eindeutig verurteilt zu haben. "Ich denke, dass die Schuld auf beiden Seiten liegt", hatte er damals gesagt. Es habe auf beiden Seiten auch "sehr gute Menschen" gegeben. Trump hatte damit Empörung ausgelöst. Vor dem Jahrestag hatte er am Samstag auf Twitter mitgeteilt, er verurteile "alle Formen von Rassismus und Gewalttaten".

Ivanka Trump gegen Neonazis

Vor der Demonstration der Rechtsextremisten hat sich Präsidententochter Ivanka deutlicher als ihr Vater von Rassismus und Neonazismus distanziert. Bei dem Neonazi-Aufmarsch in der Charlottesville sei eine "hässliche Zurschaustellung von Hass, Rassismus, Fanatismus und Gewalt" zu beobachten gewesen, erklärte die Tochter von Präsident Donald Trump am Samstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Für "weiße Vorherrschaft, Rassismus und Neonazismus" sei in den USA aber "kein Platz". (red, APA, 12.8.2018)