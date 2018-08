Ajax: Ordner reanimiert – Polizei ermittelt

Im Meisterschaftsspiel der Amsterdamer kollabierte ein Ordner und ereignete sich ein Fan-Zwischenfall. Ob die beiden Vorfälle zusammenhängen, darüber wird ermittelt.

Amsterdam – Ajax Amsterdam hat den Start in die neue Ehrendivision-Saison verpatzt. Der niederländische Rekordmeister musste sich am Samstagabend zum Auftakt gegen Heracles Almelo mit einem 1:1 begnügen. ÖFB-Legionär Maximilian Wöber wurde in der 56. Minute ausgewechselt. Im Gespräch war nach dem Spiel aber das Geschehen auf der Tribüne.

Ein Ordner musste während der Partie nach einem Herzinfarkt reanimiert werden, liegt mittlerweile in einem stabilen Zustand im Krankenhaus.

Ob der Ordner zuvor von einem Anhänger attackiert wurde, darüber gehen die Meinungen auseinander. Laut dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender NOS soll ein Fan während des Spiels auf den Stadionordner losgegangen sein, "diesen laut Augenzeugen an der Kehle gepackt haben".

Die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf" vermeldete am Sonntagmorgen, dass die Polizei fünf Leute festgenommen hat. Es müsse aber noch geklärt werden, ob Herzinfarkt des Ordners und Fan-Zwischenfall zusammenhängen oder unabhängig voneinander geschahen. (red, 13.8.2018)