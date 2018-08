Wr. Neustadt feierte in Steyr mit 2:0 ersten Saisonsieg

Routiniers Salihi und Kienast treffen im Heimspiel

Steyr – Wiener Neustadt hat erstmals in der 2. Fußball-Liga voll angeschrieben. Dank einer Leistungssteigerung nach der Pause und Treffern von Hamdi Salihi (56.) sowie Roman Kienast (94.) gewann die Truppe von Trainer Gerhard Fellner die Sonntagsmatinee bei Vorwärts Steyr mit 2:0 (0:0).

Während Steyr, das in der ersten Hälfte mehrere gute Chancen ungenutzt ließ, mit einem Punkt weiter Vorletzter ist, stieß der SCWN mit nun vier Punkten vorerst auf Rang acht vor.

Juniors und FAC remisieren

Die Juniors OÖ und der FAC haben sich schließlich zum Abschluss der dritten Runde mit einem 2:2 (1:1) getrennt. Mit jeweils vier Zählern aus den ersten Saisonspielen reihen sich die beiden Teams auf den Rängen neun und zehn der Tabelle ein.

Andy Reyes traf in Pasching für die Juniors in der 81. Minute zum Ausgleich. Der 19-jährige Costa Ricaner hatte die Oberösterreicher in der 12. Minute bereits in Führung gebracht. Reyes hält nun bei drei Saisontoren. Der FAC drehte die Partie zwischenzeitlich. Andrej Todoroski war per Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff (44.) erfolgreich, ehe Rapid-Leihgabe Alex Sobczyk die Wiener kurz nach Seitenwechsel (54.) voranbrachte. (APA, 12.8.2018)