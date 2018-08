EM-Marathon: Österreich holt Bronze im Teambewerb

Ketema schaffte als Achter bisher bestes ÖLV-EM-Ergebnis im Marathon, Herzog Zehnter in Berlin. Steinhammer 41. Der Belgier Koen Naert gewann.

Berlin- Österreich hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin seine zweite Medaille gewonnen. Der dritte Platz der Marathonläufer Lemawork Ketema, Peter Herzog und Christian Steinhammer in der Teamwertung zählt für die Statistik offiziell als EM-Bewerb. Zuvor hatte Lukas Weißhaidinger Bronze im Diskuswurf gewonnen. Es war die elfte EM-Medaille für Österreich in der EM-Geschichte.

Es herrschte am Sonntag lange Verwirrung darüber, ob die Marathon-Teambewerbe wie bisher nur zum Europacup zählen, oder doch zur EM. Auch der Österreichische Leichtathletik-Verband war der Meinung, dass es nur Europacup ist. Auf der Seite des Europaverbandes (EAA) scheint diese Medaille nun im Medaillenspiegel aber auf.

Plätze acht, zehn und 41

Die Ränge acht, zehn und 41 durch Lemawork Ketema, Peter Herzog und Christian Steinhammer haben Österreich in der nicht als offizieller EM-Bewerb geltenden Teamwertung des Marathons eine "Bronze-Medaille" gebracht. Die gesamt 6:49:29 Stunden der drei besten ÖLV-Läufer (Valentin Pfeil musste aufgeben, Anm.) bedeuteten Rang drei hinter Italien und Spanien.

Naert gewann

Der Belgier Koen Naert hat am Sonntag am letzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin den Marathon in inoffiziellen 2:09:51 Stunden gewonnen. Die Österreicher schlugen sich ausgezeichnet: Lemawork Ketema, der bis Kilometer 27 an der Spitze mitgelaufen war, kam in 2:13:22 als Achter ins Ziel. Und auch Peter Herzog schob sich als Zehnter in 2:15:29 in die Top Ten.

Ketema verbesserte seine persönliche Bestzeit (2:14:23) um über eine Minute und Herzog (bisher: 2:16:57) war sogar fast eineinhalb Minuten schneller als in seinem bisher besten Marathon.

Weißrussin siegte

Bei den Frauen setzte sich Wolga Masuronak durch. Die Weißrussin hat in inoffiziellen 2:26:22 Stunden gewonnen. Die 29-Jährige setzte sich bei Temperaturen über 25 Grad vor der Französin Clemence Calvin (2:26:28) und der Tschechin Eva Vrabcova-Nyvltova durch, die in 2:26:31 nationalen Rekord aufstellte.

Es war keine Österreicherin am Start. (APA, red, 12.8.2018)

Ergebnisliste des EM-Marathons in Berlin:

Männer – Marathon: 1. Koen Naert (BEL) 2:09:51 Std. – 2. Tadesse Abraham (SUI) 2:11:24 – 3. Yassine Rachik (ITA) 2:12:09. Weiter: 8. Lemawork Ketema 2:13:22 – 10. Peter Herzog 2:15:29 – 41. Christian Steinhammer 2:20:40. Ausgeschieden: Valentin Pfeil (alle AUT)

Frauen – Marathon: 1. Wolha Masuronak (BLR) 2:26:22 – 2. Clemence Calvin (FRA) 2:26:28 – 3. Eva Vrabcova Nyvltova (CZE) 2:26:31. Keine Österreicherin am Start.

Teambewerbe (jeweils beste drei Athleten, Bewerbe zählen nicht zur EM):

Frauen: 1. Weißrussland 7:21:54 – 2. Italien 7:32:46 – 3. Spanien 7:44:06

Männer: 1. Italien 6:40:48 – 2. Spanien 6:42:43 – 3. Österreich 6:49:29