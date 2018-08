Abstimmung zu Essen in der U6 endet am Sonntag

Ein Verbot wird auch mit hohen Reinigungskosten argumentiert

Wien – Ab September ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Speisen – vorerst nur in der Wiener U-Bahnlinie U6 – nicht mehr gegessen werden dürfen. Die Abstimmung der Wiener Linien, welche Speisen konkret in der Testphase aus diesem Öffi verbannt werden sollen, endet am Sonntag. Sechs Kategorien standen zur Auswahl: Warme und geruchsintensive Speisen, Sushi, Eis, Salate, Wurstsemmel und Sonstige.

Auch die Frage, ob das Verbot nach der Testphase auf die anderen U-Bahnlinien ausgeweitet werden soll, wurde den Öffi-Nutzern gestellt. Die Wiener Linien-Mitarbeiter werden die Ergebnisse auswerten und Mitte der kommenden Woche präsentieren.

Doch eines steht jetzt schon fest: Das Thema bewegt. Die Umfrage, die am 25. Juli startete, stieß auf breites Interesse. Die Teilnehmerzahl soll laut Wiener Linien im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Kosten für Reinigung

Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), die öffentlichen Verkehrsmittel fallen in ihre Zuständigkeit, hat das Essverbot auch mit hohen Kosten für die Reinigung argumentiert.

In der Vorwoche haben die Wiener Linien zudem eine Sauberkeitskampagne gestartet. Auf den Sujets sind mehrere schwarze Schafe abgebildet, die sich schlecht benehmen. Dazu gehört das Hören von lauter Musik, Alkoholkonsum oder das Essen eines Kepabs.

Die U6 ist die meistbefahrene U-Bahn-Linie Wiens mit fast 130 Millionen Fahrgästen jährlich. (july, 12.8.2018)