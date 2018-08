Android 9: Sony und HTC geben Update-Pläne bekannt

Welche Smartphones die neue Version erhalten sollen – Sony will erste Updates schon im September liefern

Vor wenigen Tagen hat Google mit Android 9 "Pie" eine neue Generation des eigenen Betriebssystems veröffentlicht. Wer eine Pixel-Smartphone oder auch das PH-1 von Essential besitzt, kann sich die neue Version bereits herunterladen, bei anderen Herstellern heißt es hingegen noch: "Bitte warten". Nun liefern zwei davon zumindest rudimentärer Pläne in dieser Hinsicht.

Sony

Eines jener Unternehmen, die in der Vergangenheit zu den flotteren Update-Lieferanten gezählt haben, ist Sony. Und diesen Ruf will man offenbar auch heuer beibehalten. So will man mit den anvisierten Updates auf Android 9 bereits im September beginnen, und sie im November auch schon wieder abgeschlossen haben.

Konkret verspricht Sony Updates für:

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1 Compact

Sony Xperia XZ1 Premium

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium

HTC

Ebenfalls zu Wort gemeldet hat sich HTC: Der traditionsreiche Smartphone-Hersteller, der in den letzten Jahren mit stark einbrechenden Absätzen zu kämpfen hat, verspricht Android 9 für die folgenden Geräte:

HTC U12+

HTC U11

HTC U11+

HTC U11 Life (mit Android One)

Einen Zeitrahmen für die Auslieferung der Updates verspricht HTC allerdings nicht. Insofern gilt es abzuwarten, ob der Hersteller flotter als in früheren Jahren reagiert. Da hatte man zwar meist auch recht schnell Updates versprochen, bis diese bei den Nutzern ankamen verging aber oft eine gehörige Zeit.

Nokia

Noch nicht zu Wort gemeldet hat sich HMD Global, und damit Nokia. Das mag daran liegen, dass man ohnehin schon in der Vergangenheit erklärt hat, dass sämtliche der eigenen Geräte eine Aktualisierung auf "Pie" erhalten sollen. In Hinblick auf den Zeitablauf lässt man zudem lieber Fakten sprechen. So wurde vor kurzem die vierte Beta von Android 9 für Nokia 7 Plus veröffentlicht – und damit die letzte Testversion. Dies legt nahe, dass das stabile Update auf die neue Version schon bald folgen könnte. Andere Nokia-Smartphones sollen danach bedient werden. (apo, 12.8.2018)